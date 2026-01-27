Meduca defiende la licitación del almuerzo escolar

El Ministerio de Educación (Meduca) alertó sobre la circulación de información falsa relacionada con la licitación del almuerzo escolar y reiteró que la desinformación puede afectar la correcta ejecución de este programa.

De acuerdo con un comunicado del Meduca, “el acto de licitación pública No. 2025-0-07-19-99-LP-000105, para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos, a nivel nacional, tiene su apertura de propuesta el día 5 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el pliego de cargos, en estricto cumplimiento de los principios que rigen la normativa vigente en materia de contrataciones públicas”.

“Este proceso se desarrolla con total transparencia, legalidad y responsabilidad, garantizando que cada etapa responda al interés superior de nuestros estudiantes y al buen uso de los recursos del Estado”, reiteraron de la entidad.

Por último, exhortaron a la ciudadanía “a actuar con responsabilidad e informarse a través de los canales oficiales”.