$!MEDUCA confirma renuncia de la rectora de la UNACHI

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó a través de un comunicado que el pasado lunes 11 de mayo de 2026, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas, acudió a las instalaciones de la institución en Cárdenas. Allí solicitó ser atendida por la ministra de Educación, Lucy Molinar, a quien le comunicó su decisión voluntaria de renunciar y solicitó el pago oportuno de sus prestaciones laborales.

Al finalizar el encuentro, la rectora entregó en la secretaría su nota de renuncia, la cual especifica que será efectiva a partir del 11 de junio del presente año.

En virtud de esto, el MEDUCA, mediante la nota DM-SG-106-209-2026 del 25 de mayo de 2026, procedió a remitir al Consejo General Universitario la carta de renuncia, junto con las denuncias y quejas recibidas, según explica el comunicado.

A estos documentos se suma un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) que revela situaciones que exigen una acción inmediata por parte de dicho consejo. El informe recomienda, debido a casos de nepotismo, la destitución de alrededor de 15 funcionarios por presuntas irregularidades en sus nombramientos, así como la aplicación de sanciones económicas a otros 12 servidores públicos de la universidad.

“El Ministerio de Educación aclara que no nos corresponde determinar cuántas irregularidades deben generar la reacción de un Consejo Universitario comprometido con la excelencia académica y el fortalecimiento institucional; sin embargo, es nuestro deber institucional trasladar el caso al ente encargado de velar por los mejores intereses de esa casa de estudios superiores”, señala el documento.

En ese sentido, corresponderá al Consejo General Universitario de la UNACHI evaluar los señalamientos, procesar la renuncia presentada y adoptar las decisiones pertinentes, conforme a la normativa vigente y en apego a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, afirmó el Ministerio en la nota publicada en sus redes sociales.