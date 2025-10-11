Más de mil personas recibieron atención gratuita en el marco de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste

Este sábado, 11 de octubre, se realizó la Feria de Salud “Moviendo Esperanza por la Vida”, una jornada gratuita dirigida a la población panameña con el objetivo de promover la prevención, detección temprana y atención integral del cáncer.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recalcó la importancia de acercar la atención médica a la población, destacando que estas ferias son una herramienta esencial para fortalecer la promoción de la salud y garantizar que más personas tengan acceso a servicios preventivos y de diagnóstico oportuno.

“Es un llamado a la población para que acuda a los centros de salud y a este tipo de espacios para que puedan atenderse y pueda ser diagnosticado a tiempo, antes de que alguna patología pueda afectarle”, señaló Boyd Galindo.

Por su parte Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud indicó que la jornada en la que acudieron más de 1,000 personas forma parte de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste 2025, bajo el lema “Con paso firme en la lucha contra el cáncer”, y contó con una variada oferta de servicios médicos y de bienestar.

Entre los servicios brindados se estuvieron: pruebas rápidas de VIH, vacunación, toma de presión arterial, pruebas de laboratorio (marcadores tumorales), ultrasonidos de mama, Papanicolaou (PAP), orientación en salud e imagen, charlas con expertos, y stands promocionales enfocados en estilos de vida saludables.

Destacó el trabajo realizado por el equipo médico del Ministerio de Salud y de la Región Metropolitana de Salud.

El Minsa reiteró su compromiso con fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, impulsando espacios que acerquen los servicios médicos a la comunidad.