Más de 80 rescatistas e ingenieros israelíes apoyan labores de emergencia tras terremoto en Colombia

Más de 80 rescatistas, ingenieros y expertos israelíes llegaron a Colombia para apoyar las labores de emergencia tras el terremoto que dejó daños y víctimas en distintas zonas del país, según informó la embajada de Israel en Panamá en un comunicado.

Se detalló que los equipos arribaron el 14 de agosto en un vuelo de la Fuerza Aérea de Israel y, posteriormente, se trasladaron a varios de los puntos afectados para trabajar junto con las autoridades y organismos de emergencia colombianos.

Uno de los sitios priorizados es el Hospital Universitario del Valle, en Cali, que sufrió daños a consecuencia del sismo. En este lugar se realizó una reunión de coordinación con la Secretaría de Salud de la Gobernación, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Cruz Roja, Bomberos, personal de salud de la Alcaldía y el director del hospital.

“Estamos intentando dar prioridad a hospitales y escuelas, porque sabemos que son lugares esenciales para proteger la vida y garantizar que las comunidades puedan comenzar a recuperarse”, señaló el equipo israelí.

Ingenieros israelíes permanecen trabajando junto a profesionales colombianos en la evaluación de estructuras afectadas y en las labores de atención requeridas.

Durante las últimas 24 horas, rescatistas israelíes trabajaron junto a Bomberos y el Ejército colombiano en el edificio Vanessa, ubicado en el sur de Cali.

Como resultado de las labores conjuntas, fueron recuperados cuatro cuerpos entre los escombros del inmueble afectado.

Los equipos israelíes continúan desplegados en los lugares asignados por la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Cali, mientras avanzan las labores de búsqueda y respuesta.

“El dolor puede encerrarnos en nosotros mismos, o puede ampliar nuestro sentido de responsabilidad. En estos momentos, hemos elegido estar aquí, acompañando al pueblo colombiano y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar”, expresó el equipo israelí.