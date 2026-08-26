Más de 8 mil libras de desechos fueron retiradas de un manglar en Veracruz

Unas 8,818 libras de desechos sólidos fueron retiradas de una zona de manglar ubicada en las comunidades de Esperanza 1 y 2, en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, durante una jornada de limpieza y conservación ambiental.

La actividad fue organizada por Manglares Seguros, en coordinación con la Dirección de Cultura Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), con la participación de residentes de la comunidad, voluntarios y diversas instituciones.

Durante la jornada fueron recolectados plásticos, foam, ropa, toallas, zapatos, llantas, electrodomésticos y otros residuos que habían sido arrojados o arrastrados hacia el manglar y sus alrededores.

En la limpieza participaron trabajadores del Hotel Westin Playa Bonita, personal de la Alcaldía de Arraiján, voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y miembros de los Scouts del Grupo 29 Panamá Sur.

Iván López, presidente de la Organización de Base Comunitaria (OBC) en formación, destacó la importancia de continuar uniendo esfuerzos para proteger el manglar, debido a su aporte a la conservación de las costas y los recursos marinos.

Por su parte, Yolanda Jiménez, trabajadora social de la Sección de Cultura Ambiental de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, resaltó la participación de la comunidad y adelantó que se desarrollarán nuevas actividades en el área para mantener estos ecosistemas libres de contaminación.