Más de 70 plazas para especialistas médicos ofrece la CSS a nivel nacional

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó su quinta convocatoria para la contratación de médicos especialistas, con el objetivo de reforzar la atención médica a nivel nacional.

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, informó que se han habilitado más de 70 plazas, principalmente en el interior del país, donde existe un mayor déficit de especialistas.

Las provincias con mayor necesidad son Bocas del Toro (14 plazas), Coclé (11) y Chiriquí (9).

A estas se suman Colón y Panamá Este, con 11 plazas cada una, así como Azuero (10) y Veraguas (5), áreas que también requieren con urgencia este recurso humano.

La convocatoria está dirigida a especialistas en anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensiva, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología, reumatología y urología.

Young detalló que la oferta laboral incluye un salario base de 2,501 balboas mensuales, un sobresueldo del 40%, pago por turnos y beneficio de vivienda.

Con esta iniciativa, la CSS busca fortalecer los servicios de salud y mejorar la calidad de la atención médica que reciben los pacientes en todo el país.