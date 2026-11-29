La Alcaldía de Panamá informó que más de 3,000 personas participaron en la segunda edición de la Media Maratón Desafía Tus Límites Vol. 2, una actividad deportiva que reunió desde tempranas horas a corredores, familias y aficionados al ejercicio.

La jornada contó con la participación de niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad, quienes tuvieron la oportunidad de competir o disfrutar de recorridos de 21, 10 y 5 kilómetros, además de una categoría recreativa de 1 kilómetro.

En la prueba principal de 21 kilómetros, Rinas Akhmadeev se alzó con el primer lugar de la categoría masculina, mientras que Magdaline Jepcoech obtuvo la victoria en la rama femenina.

Por su parte, en los 10 kilómetros, Joel Kiptanui y Aracelis Hernández ocuparon los primeros puestos en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Entretanto, en los 5 kilómetros, Ruviel Pino y Jahde Arauz se llevaron los máximos honores en ambas ramas.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, esta iniciativa forma parte de las actividades dirigidas a promover la práctica deportiva, los hábitos saludables y la participación ciudadana, mediante espacios de integración y convivencia para personas de todas las edades y condiciones.