Más de 29 mil vehículos se desplazan hacia el interior por Fiestas Patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que 29,527 vehículos se habían desplazado hacia el interior del país hasta las 6:00 p.m. de este sábado, en medio del movimiento vehicular por las Fiestas Patrias.

De acuerdo con la entidad, 18,335 vehículos retornaban hacia la ciudad de Panamá, como parte del flujo de tránsito registrado a nivel nacional.

La ATTT señaló que mantiene inspectores desplegados en las principales rutas para apoyar la movilidad y recomendó a los conductores mantener la distancia, evitar distracciones y descansar si realizan viajes largos.