Más de 29 mil vehículos se desplazan hacia el interior por Fiestas Patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que 29,527 vehículos se habían desplazado hacia el interior del país hasta las 6:00 p.m. de este sábado, en medio del movimiento vehicular por las Fiestas Patrias.De acuerdo con la entidad, 18,335 vehículos retornaban hacia la ciudad de Panamá, como parte del flujo de tránsito registrado a nivel nacional.La ATTT señaló que mantiene inspectores desplegados en las principales rutas para apoyar la movilidad y recomendó a los conductores mantener la distancia, evitar distracciones y descansar si realizan viajes largos.