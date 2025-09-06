Más de 150 aprehendidos por la Policía en las últimas 24 horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 159 personas e incautó 03 armas de fuego, en acciones operativas a nivel nacional, informó la entidad de seguridad en un comunicado.

En las aprehensiones, 110 fueron por oficio, 19 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y microtráfico 19.Se realizaron 65 diligencias de allanamiento, y dos vehículos recuperados.

En materia de tránsito, se colocaron 1,060 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 99 por exceso de velocidad, 80 por luces no adecuadas, 14 por hablar por celular y 18 por licencias vencidas. También, 29 vehículos fueron removidos con grúas.