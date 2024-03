Luis Sosa: “Planificación y presupuesto”, claves para tener espacio para peatones

El presidente de Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR), Luis Sosa expresó que el principal problema con las aceras es la falta de planificación y asignación de presupuesto.

“Sé que existe un tema de planificación, estoy seguro que hay regulaciones y planes. Se ha estado trabajando durante años con respecto al asunto de veredas y accesibilidad, el tema es que no siempre se cuenta con los recursos necesarios, el detalle es la asignación de presupuesto”, expresó el arquitecto.

Agregó que “en las planificaciones se tienen veredas, quién las fiscaliza es un tema. Interviene mucha gente, por ejemplo es potestad de la Alcaldía de turno, pero la calle es del MOP; entonces si no hay una persona o directorio que haga esa coordinación se complica”.

Sosa mencionó que, “por ejemplo, en Costa del Este, San Francisco y toda la parte hasta el Casco Antiguo se tienen aceras, pero de transístmica en adelante hay zonas donde no se aplican los presupuestos”.

¿Peatonalizar Panamá?

”Lo primero que se debe hacer es eliminar las lluvias, así que es un sueño un poco irreal. Tenemos que entender que somos un país tropical que llueve, que el tema de caminar no somos Los Ángeles, no somos Barcelona, a veces miramos en los países equivocados. Quienes están haciendo un trabajo como nosotros, bien, es Singapur que tiene la misma latitud en cuanto a lluvias, pero ellos trabajan con el agua, es parte de su diseño, las lluvias la utilizan y trabajan con sus cantos libres. Lo que hacen es resolver con lluvias”, expresó el presidente de IPAUR.

Estacionamientos

”El tema del parking se le debe plantear a todos los alcaldes, no es un tema que nos guste o no. No hay una solución integral de estacionamiento y no hay un sistema como total. Hay que hacer edificios de parking, pero para eso la Alcaldía de cada lugar, el Estado, junto con el MOP y el Metro tienen que hacer edificios de conectores, se necesitan”, añadió.

Por otro lado, el arquitecto mencionó que desde el gremio trabajan en comisiones con el municipio y con los bomberos. “Hay leyes pendientes que modificar”, dijo.