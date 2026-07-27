Los paramédicos piden mejoras salariales

Paramédicos han realizado protestas pacíficas para exigir que se respete y pongan en vigor la Ley 354, que regula su profesión y establece la reclasificación de sus cargos, con el objetivo de alcanzar mejoras salariales.

El vocero del grupo, Jorge Lezcano, señaló que de los aproximadamente dos mil paramédicos que laboran en el país, unos 800 cuentan con el grado universitario de licenciatura en Urgencias Médicas. Sin embargo, denunció que instituciones como la Caja de Seguro Social (CSS), el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) aún no han reconocido dicha reclasificación.

Lezcano mencionó que la situación también afecta a los profesionales que laboran en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Hospital José Domingo De Obaldía y el Hospital San Miguel Arcángel.

El representante indicó que las manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica para exigir el cumplimiento de la Ley 354, que establece la transición de técnico a licenciado y permitiría acceder a una mejor escala salarial y al reconocimiento de su formación académica.

Por su parte, Rosilda Robinson, directora de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que el reconocimiento de estos cargos no se realizó inicialmente con la previsión presupuestaria correspondiente. Señaló que, para que los cargos puedan crearse dentro de la estructura organizacional del Estado, deben cumplir con un proceso administrativo ante la Dirección General de Carrera Administrativa, trámite que se concretará en 2024.

Robinson indicó que, en el caso particular de la CSS, la facultad para crear los cargos corresponde a la Junta Directiva de la institución. Agregó que este proceso ya se encuentra en gestión y que se han mantenido acercamientos con el presidente de la organización de paramédicos.