Los bomberos atendieron 248 emergencias en solo 72 horas

En un periodo de 72 horas, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá atendió 248 emergencias a nivel nacional.

Dentro de este total, se destacan 56 capturas de abejas que representaban un riesgo para la comunidad, 38 accidentes automovilísticos en los que se brindó atención y rescate a los involucrados, así como 34 asistencias a personas que presentaron problemas de salud, explicó el capitán Andrés Espinoza, jefe Regional de Operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Espinoza indicó que, “el personal también respondió ante 27 reportes de árboles caídos que afectaban vías y residencias, 20 rescates de animales en condiciones de peligro, 18 cooperaciones en apoyo a la comunidad y otras entidades, 9 incidentes por desperfectos eléctricos y 3 incendios estructurales que fueron controlados de manera oportuna por las unidades en el lugar”.