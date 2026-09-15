Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias regiones de Panamá

Lluvias aisladas, aguaceros con descargas eléctricas y nubosidad variable se esperan durante este martes en distintos puntos del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez.

Durante las horas de la mañana se prevén incursiones nubosas desde ambos sectores marítimos hacia tierra firme, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.

En el litoral Pacífico, el cielo estará entre parcialmente nublado y cubierto sobre el sur de Azuero, parte de Darién y la comarca Emberá. También se pronostican aguaceros aislados en sectores del golfo de Panamá.

Para la tarde, las condiciones serán más inestables en algunas regiones. Se esperan aguaceros aislados acompañados de descargas eléctricas en Darién, la comarca Emberá, parte de la región metropolitana y Panamá Oeste. También se registrarán lluvias en Azuero, el centro y sur de Veraguas y Chiriquí.

En tanto, se prevén lluvias más aisladas en la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y algunos sectores de Colón. Bocas del Toro, Gunayala y el golfo de Panamá mantendrán condiciones de cielo mayormente nublado.

Durante la noche, el pronóstico contempla lluvias y tormentas provenientes del Caribe Oriental, que podrían incursionar hacia la comarca Gunayala, Darién y la Costa Arriba de Colón. En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas estarán entre 32 °C y 33 °C en las provincias centrales y el occidente del país. Además, los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre niveles muy altos y moderados, por lo que se recomienda tomar medidas de protección frente a la exposición solar.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA prevé un escenario favorable tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo del IMHPA Abdiel Vásquez.