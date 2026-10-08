Lluvias y tormentas eléctricas se esperan este jueves en varias regiones del país

Lluvias de variada intensidad, aguaceros fuertes y posibles tormentas eléctricas se esperan este jueves 8 de octubre en diferentes regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas de variada intensidad en sectores de la región oriental y el área metropolitana.

La meteoróloga del IMHPA, Pilar López, explicó que las condiciones tenderán a intensificarse durante la tarde, cuando aumentarán las probabilidades de aguaceros aislados y dispersos desde la región metropolitana hasta la frontera con Costa Rica.

López indicó que las lluvias podrían alcanzar mayor intensidad en sectores del centro y norte de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte, Costa Abajo de Colón, Chiriquí y Bocas del Toro.

“Durante la tarde aumentan las probabilidades de aguaceros, entre aislados y dispersos, con lluvias de fuerte intensidad hacia el centro y norte de Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte, sectores de Costa Abajo de Colón, Chiriquí y Bocas del Toro”, señaló la meteoróloga.

Para la noche, se espera que las precipitaciones se extiendan y alcancen intensidades fuertes a muy fuertes. Además, no se descarta la presencia de actividad eléctrica ni posibles crecidas repentinas en las zonas donde se registren mayores acumulados de lluvia.

En la región oriental del país también podrían presentarse chubascos acompañados de actividad eléctrica en zonas costeras de Colón y Guna Yala, con posibilidad de lluvias ligeras hacia Darién y Panamá Este.

López recomendó mantener la vigilancia ante las condiciones previstas, especialmente en las áreas donde se esperan lluvias de mayor intensidad y posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre los 30 °C y 33 °C a nivel nacional. Mientras tanto, los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre muy altos y extremos.

Respecto a las condiciones marítimas, se mantiene una condición de precaución en el litoral Pacífico debido a periodos de oleaje elevado, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias para quienes realizan actividades en el mar. En el litoral Caribe se esperan condiciones marítimas favorables.

El IMHPA mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas.