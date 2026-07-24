Lluvias, oleajes y crecida de ríos mantienen en alerta

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en distintos puntos del país tras las fuertes lluvias, tormentas eléctricas y el incremento del oleaje en el Pacífico panameño, mientras que la provincia de Colón reportó ayer grandes afectaciones.

De acuerdo con los informes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), más de 30 viviendas resultaron afectadas por la introducción de agua en Costa Arriba de Colón, específicamente en el corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel, tras el aumento del nivel del río.

Unidades del Sinaproc permanecieron en el área realizando evaluaciones de los daños y monitoreando la situación. Como medida preventiva, se coordinaron evacuaciones de residentes hacia la Casa de Paz, con el objetivo de salvaguardar la vida de las familias afectadas.

Mientras tanto, en la tarde se registraron fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversos sectores de Panamá Oeste y la ciudad de Panamá, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar las medidas de precaución.

Además, Sinaproc emitió un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño, vigente hasta el 27 de julio de 2026, debido al incremento en la frecuencia y el período del oleaje, así como al ingreso de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas, aumentando el riesgo de corrientes de resaca y afectaciones en playas y zonas costeras.

Autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, en playas y zonas costeras, no cruzar ríos o áreas inundadas.