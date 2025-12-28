Línea 2 del Metro detenida por usuario en la vía

El Metro de Panamá informó que la Línea 2 fue detenida temporalmente debido a la presencia de una persona en la zona de vía en la estación Cerro Viento.

“Hemos activado los protocolos de seguridad y nuestro personal se encuentra atendiendo la situación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, informó la empresa.

Mientras se restablece el servicio en la Línea 2, el servicio comercial se ofrece de forma parcial, desde la estación San Miguelito hasta El Crisol y desde la Estación de Pedregal hasta Nuevo Tocumen.