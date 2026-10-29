Línea 1 del Metro de Panamá normaliza su servicio en todas las estaciones

El servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá fue normalizado en ambos sentidos y en todas sus estaciones, luego de una incidencia eléctrica registrada entre las estaciones San Isidro y Villa Zaita, informó el Metro de Panamá.

De acuerdo con la información proporcionada, la afectación obligó a mantener un esquema especial de operación mientras se atendía la situación en ese tramo de la línea.

Tras la incidencia, el servicio fue restablecido con normalidad para los usuarios que utilizan esta línea del sistema de transporte público.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá para conocer cualquier actualización relacionada con la operación del servicio.