Las condiciones del Ejecutivo a la Unachi

La eliminación de la duplicidad de funciones dentro de la estructura universitaria, la supresión de direcciones y subdirecciones innecesarias o creadas de manera irregular, así como una revisión profunda del reglamento interno y de la estructura salarial, forman parte de las medidas planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República al rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Absel Navarro, rector de la Unachi, detalló que “estas acciones que son requeridas como condición para el desembolso de los recursos que permitirán a la institución hacer frente a sus compromisos de pago correspondientes a 2026 y a la elaboración de su presupuesto para 2027”.

Navarro manifestó que “siempre se enfocan en el tema de la planilla elevada, cargos que tengan duplicidad de funciones, algunas direcciones, pero todo este tema es más que todo administrativo, se tiene que llevar a la asamblea y allá es que deciden”.

Por su parte, el diputado Augusto Palacios, de Chiriquí, expresó que “la nueva administración debe venir acompañada de una verdadera reingeniería institucional y reformular su estructura de cargos, a la organización académica y administrativa”.