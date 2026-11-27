Con la llegada de diciembre, el incremento de las compras navideñas, las aglomeraciones en centros comerciales y el movimiento de dinero por el pago del décimo tercer mes y los ahorros de Navidad representan un escenario de riesgo para la ciudadanía.

Entre los delitos que generan preocupación durante esta temporada se encuentran los hurtos, robos a personas, el marcaje bancario y las estafas, tanto en establecimientos comerciales como a través de plataformas digitales, indicó el mayor Daniel Cárdenas, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

El oficial recomendó que, al salir de casa, las personas verifiquen que puertas y ventanas estén cerradas e informen a un vecino de confianza o familiar sobre su ausencia.

Asimismo, el mayor Cárdenas pidió mantener vigilancia sobre las pertenencias durante las compras navideñas y estacionar los vehículos en áreas autorizadas, con seguridad y cámaras de vigilancia.

En cuanto al retiro de dinero, aconsejó no contar efectivo en lugares públicos, guardarlo de forma segura y llevar el bolso en la parte frontal del cuerpo para reducir el riesgo de hurtos y robos.