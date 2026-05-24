Lanzan campaña en Vacamonte para recuperar basura marina y reducir plásticos en los océanos

Con el objetivo de enfrentar la contaminación por desechos en los ecosistemas marinos, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), el sector pesquero y la empresa privada del país se unieron en la iniciativa “Pesca tu Basura”.

Esta campaña tiene un componente de conciencia ambiental que promoverá que las embarcaciones camaroneras recolecten residuos plásticos durante sus faenas de pesca y los trasladen de regreso al Puerto de Vacamonte para su disposición adecuada, evitando que continúen afectando manglares, costas y zonas de pesca. Además, se complementará con jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a capitanes, trabajadores del sector y comunidades aledañas, promoviendo una mayor participación en las acciones de protección ambiental y manejo adecuado de residuos marinos.

Para cumplir con esta meta, se instaló un contenedor de 16 yardas en un punto estratégico del Puerto de Vacamonte para el depósito de los residuos plásticos recuperados. Esto fue posible gracias al apoyo de Aseo Capital, empresa responsable de la recolección mensual, reciclaje y disposición final de los desechos durante un periodo de seis meses. El proyecto será desarrollado en coordinación con MiAMBIENTE, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa Sea Deli, con financiamiento del proyecto GEF “Ciudades Circulares más allá del Plástico”, ejecutado por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

En el acto de lanzamiento de “Pesca tu Basura” en Vacamonte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó que “la protección del ambiente no puede depender únicamente del Gobierno, requiere corresponsabilidad, voluntad y participación de todos los sectores. Esta iniciativa de los pescadores, los empresarios, las autoridades, los grupos ambientales y los ciudadanos es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede traducirse en resultados concretos para nuestros ecosistemas marinos”.

“Cuidar nuestro océano no es una opción, es una prioridad nacional. Desde Mi Ambiente asumimos el compromiso de acompañar esta iniciativa para que sea positiva, ordenada y sostenible en el tiempo. Cada residuo que logremos retirar del mar representa una amenaza menos para la biodiversidad, una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y una señal clara de que Panamá puede avanzar hacia una economía más circular y sostenible”, señaló el titular de Ambiente.