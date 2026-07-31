Lanza globo meteorológico científico desde el Aeropuerto Scarlett Martínez con destino a Arizona

Varios medios y moradores de distintas comunidades de la provincia de Coclé captaron este 31 de agosto el despegue de un globo meteorológico desde los predios del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato.

El inusual avistamiento generó asombro inicial entre los ciudadanos que observaron el objeto elevándose hacia el firmamento. Sin embargo, fuentes confirmaron de manera extraoficial que se trata de tecnología científica diseñada para realizar estudios avanzados sobre las condiciones del clima.

El artefacto, un globo sonda, tiene como destino final el estado de Arizona, en Estados Unidos. Asimismo, se adelantó que en los próximos días se tiene previsto el lanzamiento de una sonda de mayor tamaño como parte de estas mismas investigaciones atmosféricas.