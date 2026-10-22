Lamentan fallecimiento de Regina Miranda; segunda víctima del terremoto

El fallecimiento de Regina Miranda, secretaria de la Escuela Rómulo Arrocha de Santiago, a causa de las lesiones sufridas durante el terremoto del pasado 9 de octubre, ha generado muestras de pesar y solidaridad con sus familiares y la comunidad educativa.

La diputada Janine Prado, del circuito 9-1 de Veraguas, lamentó la irreparable pérdida y expresó sus condolencias a los familiares de Miranda, sus compañeros de trabajo y toda la comunidad educativa, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza en este difícil momento.

El Ministerio de Salud (Minsa) lamentó profundamente su fallecimiento e informó que Miranda permanecía hospitalizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía.

De acuerdo con la información disponible, Miranda realizaba labores administrativas en el plantel cuando ocurrió el movimiento sísmico. Durante la evacuación de la escuela, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza y sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave. Tras el incidente, fue trasladada al centro hospitalario, donde permaneció en estado de coma. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Por su parte, Miguel De León, representante del corregimiento de San Martín de Porres, también manifestó su pesar por la muerte de Miranda.

“Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias a nuestra querida Graciela de Miranda, cariñosamente conocida como Mamá Chela, y a toda su familia, por la irreparable pérdida de su amada hija, Regina Miranda”, expresó De León.

Miranda es la segunda víctima mortal relacionada con el terremoto, mientras que la primera fue Elena Barría, residente de Macaracas, provincia de Los Santos, quien falleció el 14 de octubre tras resultar gravemente herida durante el movimiento sísmico.