La violencia intrafamiliar encabeza las estadísticas de femicidios 2026

Panamá registra 13 víctimas de femicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP), mientras que durante todo 2025 se contabilizaron 20 casos.

La cifra fue revelada por el fiscal de femicidios Jorge Ferguson, durante una entrevista con Metro Libre sobre la situación de violencia contra las mujeres.

El funcionario explicó que los móviles de estos crímenes varían, aunque señaló que un alto porcentaje de los casos está relacionado con situaciones en las que la pareja reacciona ante el rechazo o la ruptura de la relación.

La fiscal superior Delia de Castro coincidió que el momento en que una mujer intenta alejarse de una relación violenta puede representar un punto de mayor riesgo, debido a que la violencia puede escalar.

“Hay que tener alerta, hay que tener círculos de apoyo, hay que contactar a familiares, amigos, autoridades”, señaló la fiscal al explicar los factores de riesgo que contempla el denominado Protocolo Patricia, una herramienta diseñada para orientar las investigaciones de femicidios con perspectiva de género.

Entre las señales de alerta identificadas por el Ministerio Público se encuentran los insultos, la violencia psicológica y los golpes, así como conductas de control sobre la mujer.

La fiscal también mencionó como factores de riesgo el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor, la presencia de armas y comportamientos violentos o desproporcionados.

El control sobre la vestimenta, las amistades, las comunicaciones y las actividades de la mujer también puede constituir una señal de violencia. A esto se suma el intento de impedirle trabajar o tener recursos económicos propios.