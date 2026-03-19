La Universidad de Panamá aprueba la emisión digital de diplomas

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó la emisión de diplomas y certificados en formato electrónico. La Resolución N.° 7-26-SGP, del 4 de marzo de 2026, detalla que esta iniciativa busca garantizar mayor seguridad documental, autenticidad, verificación en línea y protección contra falsificaciones.

Además, permitirá agilizar los procesos de emisión, registro y entrega de títulos, lo que facilitará a los egresados el acceso a sus documentos desde cualquier lugar. La resolución también establece que los diplomas digitales tendrán plena validez legal, equiparándose a los documentos físicos tradicionales.

El rector de la universidad, Eduardo Flores Castro, firmó la aprobación de la medida junto al secretario general, Ricardo A. Parker D., respaldando así un proceso que se alinea con la modernización institucional y las tendencias globales en educación superior.

Otro de los aspectos destacados es el impacto ambiental positivo, ya que la digitalización reducirá significativamente el uso de papel y otros insumos asociados a la impresión de diplomas físicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de la institución, informó en un comunicado la casa de estudios superiores.

La implementación estará respaldada por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC), el cual integrará en una sola plataforma los procesos académicos y administrativos que actualmente se realizan de forma manual.

“Se tuvo que desarrollar un sistema para la utilización de la firma electrónica y otro de repositorio donde se almacenarán todos los documentos generados, los cuales podrán ser consultados desde otras plataformas”, detalló el director de la DITIC, magíster Saulo Aizprúa.