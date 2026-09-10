La rectoría de la Unachi reintera la defensa de la autonomía universitaria y los derechos de su personal y estudiantado

La rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) informó, mediante un comunicado, que defenderá con firmeza la autonomía universitaria y los derechos adquiridos del personal docente, administrativo y estudiantil, ante la severa crisis presupuestaria que provocó el retraso en el pago de la segunda quincena de agosto.

Asimismo, la rectoría anunció que este miércoles a las 11:00 a.m., se dirigirá a la comunidad universitaria para presentar los resultados de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República. En este espacio se darán a conocer las acciones institucionales que se adoptarán para respaldar la autonomía universitaria, asegurar los pagos y derechos laborales del personal, y salvaguardar la educación superior de miles de estudiantes de la Unachi y de las futuras generaciones.

La administración universitaria reiteró que agotará todas las vías institucionales y legales para proteger la estabilidad de sus colaboradores y garantizar la continuidad académica. “Nuestra prioridad es defender los derechos de la universidad, su autonomía y la dignidad de quienes la sostienen día a día”, puntualizó la institución.

Por su parte, el rector, Mgtr. Absel Navarro, sostuvo una reunión con la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el contralor general de la República, Anel Flores, con el propósito de abordar prioritariamente los compromisos financieros de la entidad y articular soluciones que garanticen su estabilidad.