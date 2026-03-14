La Policía Nacional arrestó a 208 personas en la últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, un total de 208 personas fueron aprehendidas en distintos puntos del país, informó la Policía Nacional (PN). Del total de detenciones, 134 corresponden a personas requeridas mediante oficio, 54 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y otras 10 vinculadas a presuntos casos de microtráfico.

La PN mediante un comunicado manifestó que como parte de estos operativos, las unidades policiales realizaron 83 diligencias de allanamiento en diferentes sectores, que permitieron el decomiso de seis armas de fuego junto con 54 municiones. Además, se incautaron seis vehículos y B/. 60.00 en efectivo.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 894 boletas por diversas infracciones al reglamento vial. Entre las faltas más recurrentes destacan 218 por exceso de velocidad, 48 por conducir con luces no adecuadas, 20 por licencia vencida, ocho por hablar por celular mientras se conduce, siete por embriaguez comprobada y cuatro por aliento alcohólico.

Adicionalmente, un total de 53 vehículos fueron remolcados mediante grúas como parte de los controles y operativos realizados en las vías del país.