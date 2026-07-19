La Policía Nacional arrestó a 181 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 181 personas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 117 personas fueron capturadas mediante oficios judiciales, 41 por faltas administrativas, 13 en flagrancia, nueve por presuntos delitos relacionados con microtráfico y una por narcotráfico.

Como parte de las acciones operativas, las unidades policiales ejecutaron 34 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de siete armas de fuego, 205 municiones, cuatro paquetes de presunta droga y la recuperación de cuatro vehículos.

En materia de seguridad vial, la Policía Nacional indicó que se impusieron 1,217 boletas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las más frecuentes destacan 273 por exceso de velocidad, 68 por conducir con luces no adecuadas, 35 por portar licencias vencidas, 29 por embriaguez comprobada y 14 por hablar por celular mientras conducían.

Además, las autoridades informaron que 115 vehículos fueron remolcados por diferentes causas, como parte de los operativos de fiscalización realizados en las vías del país.