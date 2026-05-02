La Policía Nacional aprehende a 84 personas en las últimas 24 horas en operativo de seguridad

La Policía Nacional informó que en las primeras horas de la II fase de la “Operación Intervención Control Territorial Focalizada”, fueron aprehendidas 84 personas; 58 por oficios, tres en flagrancia, 19 por faltas administrativas y cuatro por microtráfico.

La entidad detalló en un comunicado que, en acciones conjuntas con el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, se decomisaron 194 paquetes de presunta droga y se verificaron 25,622 personas.

Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, que dejaron como resultado el decomiso de cuatro armas de fuego y 21 municiones. También se recuperó un vehículo con reporte de robo y se incautó dinero en efectivo por B/. 88.00.