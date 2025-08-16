La Policía Nacional aprehende a 128 personas e incauta 200 paquetes de sustancias ilícitas

La Policía Nacional informó la aprehensión de 164 personas a nivel nacional, como parte de las acciones en el Plan Firmeza. De los detenidos, 116 fueron por oficio, 20 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y 7 por microtráfico. Asimismo, añadieron en un comunicado que durante el operativo se realizaron 58 diligencias de allanamiento. Esto permitió el decomiso de seis armas de fuego y cuatro autos con denuncia de hurto que fueron recuperados.A su vez, en materia de tránsito se colocaron 829 infracciones, de las cuales 137 se dieron por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas y 12 por embriaguez comprobada. Además, 27 autos fueron remolcados y se registraron 101 accidentes de tránsito con un saldo de 33 lesionados y dos víctimas fatales en Capira y Colón.