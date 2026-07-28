La Policía mantiene la búsqueda de seis presuntos integrantes de una estructura criminal

La Policía Nacional (PN) informó que mantiene operativos para ubicar y capturar a otros seis presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a una pandilla, como parte de las acciones contra el crimen organizado.

De acuerdo con la Policía, durante la última semana fueron incorporadas 28 personas al listado de los más buscados por su presunta relación con distintos hechos delictivos.

Como resultado de las diligencias realizadas, tres de los requeridos se entregaron voluntariamente a las autoridades.

La Policía también indicó que dos de las personas que continúan siendo buscadas cuentan con notificación roja de Interpol, lo que permite ampliar su localización a nivel internacional mediante la cooperación con los organismos de seguridad de los países miembros.

Las autoridades reiteraron que los operativos continúan con el objetivo de ubicar a los demás requeridos por la justicia.