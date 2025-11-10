La Policía detuvo a 712 personas e incautó más de B/. 10 mil en operativos

La Policía Nacional informó que durante las últimas 72 horas se logró la detención de 712 personas en operativos realizados a nivel nacional.

De los detenidos, 412 fueron por oficio, 253 por faltas administrativas, 39 en flagrancia y ocho por microtráfico.

En un comunicado detallaron que se realizaron 79 diligencias de allanamiento, lo que permitió el decomiso de 15 armas de fuego, 186 municiones, 18 paquetes de droga, 109 carrizos con polvo blanco, 23 bolsitas con hierba seca, 47 bolsitas con polvo blanco y B/. 10,686.50 en efectivo.

Además, fueron recuperados ocho vehículos reportados como robados.

En materia de tránsito, la Policía explicó que se colocaron 3,365 infracciones, de las cuales 556 se dieron por exceso de velocidad, 179 por luces no adecuadas, 79 por licencias vencidas, 45 por embriaguez comprobada y 35 por uso del celular al conducir. También fueron remolcados 152 vehículos por diversas causas.

Por otro lado, señalaron que se registraron 243 accidentes de tránsito, los cuales dejaron 41 personas lesionadas y tres víctimas fatales, estas últimas ocurridas en la provincia de Chiriquí y en el corregimiento de Chilibre.