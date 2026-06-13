La Policía arrestó a 192 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional arrestó a 192 personas en operativos realizados a nivel nacional en la últimas 24 horas.

En un comunicado explicaron que de este total, 136 fueron detenidas por oficio, 32 por faltas administrativas, ocho en flagrancia, una por narcotráfico y 15 por microtráfico.

Se realizaron 67 diligencias de allanamiento; además, se decomisaron nueve armas de fuego, 134 municiones, B/.13,654.00 y tres paquetes de droga.

En materia de tránsito, se colocaron 1,215 boletas, de las cuales destacan: 298 por exceso de velocidad, 54 por luces no adecuadas, 30 por licencias vencidas, 14 por embriaguez comprobada y 16 por uso del celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 84 vehículos mediante grúas por diversas causas.