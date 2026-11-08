La Policía arrestó a 178 personas en operativos realizados en las últimas 24 horas

La Policía Nacional reportó el arresto de 178 personas en las últimas 24 horas.

Según el balance oficial, 104 personas fueron aprehendidas por oficio, 51 por faltas administrativas, 18 en flagrancia y cinco por microtráfico. Además, se realizaron 71 diligencias de allanamiento, se decomisaron dos armas de fuego y se recuperaron tres vehículos.

En materia de tránsito, las autoridades impusieron 1,263 boletas por diversas infracciones, de las cuales 364 fueron por exceso de velocidad y 62 por luces no adecuadas.

Asimismo, se sancionó a 11 conductores por hablar por teléfono celular mientras conducían, 29 por mantener la licencia vencida y 39 por embriaguez comprobada. Durante los operativos, 135 vehículos fueron remolcados con grúa por distintas causas.