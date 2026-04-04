La Policía aprehende a ciudadano venezolano por supuestos delitos en Colón

La Policía Nacional de la provincia de Colón, aprehendió a un ciudadano de nacionalidad venezolana, por su supuesta vinculación a un caso de robo y privación de libertad de una funcionaria del Ministerio de Salud (MINSA).

La acción policial se logra luego de una llamada realizada por un agente de seguridad del MINSA que informó de una funcionaria atada de manos dentro del baño ubicado en el tercer piso, quien reveló que fue agredida por un sujeto con pantalón rojo corto y una chaqueta de color negro, el cual logró robarle objetos personales y tres computadoras portátiles de la oficina, según un comunicado de la entidad de seguridad.

Tras la alerta por frecuencia de radio, la ronda policial logró ubicar a un sujeto con la citada descripción y los artículos sustraídos en la calle 12 y Avenida Federico Boyd en la provincia de Colón. El caso fue puesto en manos de las autoridades judiciales correspondientes.