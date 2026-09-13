La FEPACOIBA rechaza violencia y se desvincula de hechos en Santa Catalina

La Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba (FEPACOIBA) aclaró que ninguno de sus socios participó en los hechos registrados el día de ayer, sábado 12 de septiembre de 2026, en aguas frente a Santa Catalina.

“Entendemos que la situación estaría relacionada con pescadores independientes que, al igual que muchos de nuestros compañeros, desarrollan su actividad pesquera día a día como medio de sustento para sus familias”, señaló la organización.

Ante esta situación, FEPACOIBA hizo un llamado al diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones pacíficas entre los actores vinculados a la actividad pesquera.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la conservación y el manejo responsable de los recursos marinos, sin afectar las condiciones económicas de las familias que dependen de la pesca artesanal.

La federación también pidió a los pescadores resolver cualquier diferencia mediante mecanismos “pacíficos, legales y civilizados, y nunca mediante la violencia”.

Finalmente, FEPACOIBA reiteró su disposición a participar en el diálogo y en la construcción de acuerdos que permitan avanzar en la conservación de los recursos marinos, mientras se garantiza el derecho de las familias a desarrollar dignamente su actividad económica.