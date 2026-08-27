La FENASEP propone retiro voluntario con bonificaciones

La Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (FENASEP) planteó la necesidad de establecer un buen plan de retiro voluntario para los trabajadores que cumplan con las condiciones para retirarse.

La propuesta surge luego de que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, indicara que una parte importante del personal de la institución está jubilada, particularmente agrónomos y veterinarios.

Augusto Berrocal, asesor legal de FENASEP, señaló que estos trabajadores deben recibir las prestaciones que les corresponden. Además, propuso que el plan contemple una bonificación como incentivo para quienes decidan acogerse al retiro voluntario.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que actualmente la institución cuenta con 2,409 colaboradores, de los cuales 1,037 son agrónomos y 133 veterinarios. Linares señaló que el 50% del personal en escalafón está jubilado, mientras el 60% del personal total del ministerio está jubilado

Explicó que algunos trabajadores están amparados por leyes especiales, “incluso funcionarios mayores de 80 años que devengan entre 4 mil y 5 mil dólares”, lo que, según el ministro, limita la posibilidad de destituirlos debido a las protecciones legales existentes. Ante ello, el diputado José Pérez Barboni indicó que hay muchas leyes que se deben reformar y mencionó la Ley Faúndes.