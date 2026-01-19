$!La directora del ITSE continúa de vacaciones por una auditoría

A fin de este mes de enero, la directora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, estaría integrándose a sus funciones después de las vacaciones dadas ante una auditoría que fue solicitada por la Contraloría General.

Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y miembro del Consejo Directivo del ITSE, manifestó que “la Sra. Gómez se mantiene de vacaciones. Creo que a fin de mes terminan las mismas. No recuerdo la fecha exacta”.

En noviembre del año pasado se informó que Gómez había sido enviada de vacaciones por cerca de 60 días (prorrogables). Tras la decisión, la directora del ITSE había presentado un recurso de reconsideración, sin embargo, la decisión de enviarla de vacaciones no cambió.

Respecto a la auditoría, de la directiva indicaron que el proceso forma parte de los controles regulares de supervisión y mejora continua que caracterizan al instituto de educación superior.