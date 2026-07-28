La CSS y Comando Sur realizan jornada de endoscopias y colonoscopias en Chiriquí

Unos 100 pacientes serán beneficiados con una jornada extraordinaria de endoscopias y colonoscopias que se desarrolla en el Hospital Dr. Rafael Hernández L., en David, con apoyo de médicos especialistas del Comando Sur de Estados Unidos, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La jornada, que inició el 24 de julio y culminará el 4 de agosto, permite atender a pacientes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, como parte de los esfuerzos para reducir los tiempos de espera y disminuir la mora en estos estudios.

La CSS explicó que esta coordinación busca brindar una atención integral y de calidad a los asegurados y pacientes que requieren estos procedimientos, principalmente en la prevención y detección temprana del cáncer.

La doctora Johana Guerra, jefa del servicio de Gastroenterología del Hospital Dr. Rafael Hernández L., destacó que esta colaboración permite atender la demanda acumulada. En tanto, el gastroenterólogo del Comando Sur, doctor Luis Vélez, indicó que se realizan entre 10 y 12 procedimientos diarios entre endoscopias y colonoscopias.

Por su parte, el director médico del hospital de David, doctor Reinel Camargo, señaló que el apoyo del Comando Sur fortalece la capacidad de respuesta del centro hospitalario y contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de la población.