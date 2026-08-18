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La CSS realiza primera telecirugía robótica en Chiriquí

La CSS realiza primera telecirugía robótica en Chiriquí
ML | Telecirugía robótica en Chiriquí.
Redacción Web
18 de agosto de 2026

La primera telecirugía ginecológica robótica realizada en el Hospital Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí, integró a especialistas de la Ciudad de la Salud con el equipo médico de la provincia, informó el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.

Mon destacó que este avance permitirá llevar procedimientos de alta complejidad a otras regiones del país y reducir la necesidad de trasladar pacientes a la capital.

El director de la CSS señaló que la cirugía robótica y la telemedicina amplían las posibilidades de ofrecer una atención más especializada, moderna y cercana a los asegurados.

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