$!La Contraloría no pagará a 15 mil docentes en huelga

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que al menos 15 mil educadores no recibirán su pago la próxima quincena debido a que no se han presentado a sus puestos de trabajo.

En conferencia de prensa, Flores aseguró que “esta quincena que viene, el número de suspensión de salarios va a estar arriba de los 15 mil educadores, ya que hemos podido corroborar, con auditorías que hemos hecho, de gente que no asiste o llegan a marcar y se retiran, con complacencia de directores de las escuelas y otras autoridades de Meduca”.

El funcionario calificó de “paralización de hecho” la protesta de los docentes, que cumplen hoy 44 días en paro de labores, y aclaró que no se trata de un descuento de salario, debido a que las personas señaladas no han devengado remuneración; por lo tanto, no se les puede pagar.

Flores denunció que 82 dirigentes magisteriales están cobrando sus salarios, lo que calificó de injusto. “Aquí están todos los que hablan por allí de la huelga y paralización y que la lucha continúa y están cobrando, porque con triquiñuelas ellos sí logran marcar o hacen que alguien marque por ellos y este tipo de hechos hay que denunciarlos”, enfatizó.

Flores mencionó que existe una lista de espera de 17 mil docentes que requieren un nombramiento de trabajo y que se está trabajando con el Ministerio de Educación para posiblemente incorporarlos ante la crisis que atraviesa el país. “Estamos conversando con el Ministerio de Educación porque creo que llegó la hora de llamar a esa reserva de 17 mil personas que están buscando un empleo y quieren trabajar”.

También se anunció una auditoría en todos los centros educativos ante la posibilidad de educadores que acuden a los colegios, pero no imparten clases. “El mejor indicio es que hay escuelas totalmente paralizadas pero el dirigente labora allí, qué alguien me explique”.