En un comunicado divulgado este lunes 23 de noviembre, la Contraloría General de la República explicó que cuenta con dos dependencias especializadas en esta materia: la Dirección de Asesoría Económica y Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyos profesionales son clasificados como asesores económicos y asesores legales, respectivamente.

”Esta denominación corresponde a una categoría técnica y profesional, no a cargos de asesoría personal o política”, precisó la institución.

La Contraloría detalló que la primera dirección brinda apoyo en asuntos económicos, financieros y presupuestarios, mientras que la segunda analiza actuaciones administrativas y procesos de contratación pública, licitaciones y adjudicaciones.

Para ocupar estas posiciones también se requieren perfiles académicos específicos. En el área económica se solicitan estudios superiores en economía, banca y finanzas, contabilidad o carreras afines, mientras que en el área jurídica se exige ser abogado con idoneidad profesional.

Sobre la composición de este personal, la entidad indicó que “los funcionarios clasificados en estas categorías tienen una antigüedad promedio de 12 años y una edad promedio de 49 años”.

Asimismo, señaló que “La mayoría forma parte de la carrera de los servidores públicos de la Contraloría y ha desarrollado durante años funciones técnicas vinculadas directamente con las responsabilidades constitucionales y legales de la institución”.

La institución sostuvo que la denominación de asesor debe interpretarse de acuerdo con las funciones que desempeñan estos profesionales y no como una referencia automática a puestos de libre designación.