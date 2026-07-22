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La Comisión de Presupuesto con nueva junta directiva

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional quedó conformada con la reelección de Eduardo Vásquez como presidente. En las próximas horas se espera la designación de las directivas del resto de las comisiones de trabajo

La Comisión de Presupuesto con nueva junta directiva
La Comisión de Presupuesto con nueva junta directiva
Asamblea Nacional | Diputados de la Comisión.
Amilkar Rodriguez
22 de julio de 2026

La nueva directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional quedó instalada ayer, luego de que el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, fuera reelegido como presidente con 11 votos, superando a la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, quien alcanzó cuatro.

En la conformación de la junta directiva para este periodo también fueron escogidos el diputado Nelson Jackson como primer vicepresidente y Jaime Vargas como secretario, ambos con 11 votos.

Se espera que este miércoles 22 de julio se anuncie la integración de las juntas directivas del resto de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

Presidentes

De acuerdo con fuentes oficiales, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estará a cargo del diputado Luis Eduardo Camacho; mientras que la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales será encabezada por la diputada Dana Castañeda.

Las 15 comisiones de la Asamblea Nacional fueron conformadas el pasado 20 de julio, diecinueve días después de la instalación del tercer periodo legislativo, a diferencia de 2025, que tardaron mes y días para el consenso.

La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, reconoció la exigencia del trabajo que realiza la Comisión de Presupuesto, señalando que sus decisiones influyen directamente en la ejecución de las políticas públicas y en el bienestar de la población panameña. Asimismo, reafirmó el respaldo institucional para garantizar el funcionamiento eficiente de todas la comisiones.

“Este nuevo periodo será una oportunidad para fortalecer la recuperación económica”, dijo el presidente de la comisión.
“En mis manos recae el análisis responsable de las solicitudes de traslado de partidas”, afirmó Shirley Castañeda
Diputados que conforman la Comisión de Presupuesto

ml | La Asamblea Nacional conformó la Comisión de Presupuesto para el nuevo período legislativo, una de las instancias de mayor peso dentro del Órgano Legislativo por su papel en el análisis y aprobación de iniciativas relacionadas con el manejo de las finanzas públicas.

La comisión estará integrada por los diputados Nelson Jackson, Rogelio Revello, Sergio Gálvez, Eduardo Vázquez, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Ariana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong, Jonathan Vega y Carlos Afú.

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