La Comisión de Presupuesto con nueva junta directiva

La nueva directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional quedó instalada ayer, luego de que el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, fuera reelegido como presidente con 11 votos, superando a la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, quien alcanzó cuatro.

En la conformación de la junta directiva para este periodo también fueron escogidos el diputado Nelson Jackson como primer vicepresidente y Jaime Vargas como secretario, ambos con 11 votos.

Se espera que este miércoles 22 de julio se anuncie la integración de las juntas directivas del resto de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

Presidentes

De acuerdo con fuentes oficiales, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estará a cargo del diputado Luis Eduardo Camacho; mientras que la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales será encabezada por la diputada Dana Castañeda.

Las 15 comisiones de la Asamblea Nacional fueron conformadas el pasado 20 de julio, diecinueve días después de la instalación del tercer periodo legislativo, a diferencia de 2025, que tardaron mes y días para el consenso.

La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, reconoció la exigencia del trabajo que realiza la Comisión de Presupuesto, señalando que sus decisiones influyen directamente en la ejecución de las políticas públicas y en el bienestar de la población panameña. Asimismo, reafirmó el respaldo institucional para garantizar el funcionamiento eficiente de todas la comisiones.