La Clínica Comunal de Don Bosco suma servicio odontológico para residentes

La Clínica Comunal de Don Bosco amplió sus servicios de salud con la incorporación de un consultorio odontológico, con el que busca fortalecer la atención preventiva para los residentes del corregimiento.

De acuerdo con datos de la Junta Comunal de Don Bosco, el centro de salud ha atendido a más de 2,400 personas en sus áreas de geriatría y medicina general durante su primer año de funcionamiento.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, señaló que el nuevo servicio permitirá ampliar la oferta médica disponible en el corregimiento. “Con la incorporación de la atención odontológica estamos brindando a los donbosqueños una alternativa integral de salud dentro de su propio corregimiento, facilitando el acceso a servicios médicos con geriatría, medicina general y dentales sin necesidad de desplazarse a otros sectores de la ciudad”, expresó.

La clínica, ubicada junto a la Casa Comunal de Don Bosco, cuenta con una unidad odontológica equipada para ofrecer servicios de limpieza dental, extracciones y atención preventiva.

Según la información suministrada, el consultorio tendrá capacidad para atender entre 10 y 12 pacientes por día, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

El corregimiento de Don Bosco supera los 60 mil habitantes, por lo que la incorporación del servicio odontológico amplía la oferta de atención primaria disponible para la población local.