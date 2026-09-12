La Chorrera celebra sus 171 años con tradición y civismo

El Municipio de La Chorrera inició las actividades conmemorativas por el 171.° aniversario de la fundación del distrito, en una jornada que incluyó el tradicional Paseo de Antorchas y el desfile cívico de este 12 de septiembre.

Las celebraciones comenzaron con un acto protocolar en el Cuartel Mario Lasso del Benemérito Cuerpo de Bomberos, seguido del Paseo de Antorchas, que recorrió la Avenida de Las Américas hasta llegar al Parque Libertador. En la actividad participaron miembros del Cuerpo de Bomberos y escuelas invitadas.

Este 12 de septiembre, el desfile cívico inició a las 9:00 a.m. desde el Palacio Municipal Luis Emilio Veces y recorrió la ruta hasta la Clínica Saturno. El programa contempla la participación de 38 delegaciones, entre ellas bandas escolares y bandas independientes.

Las actividades forman parte de las celebraciones por la fundación de La Chorrera, Arraiján y Capira, distritos que conmemoran su historia y creación durante este mes.

El programa también incluyó la izada de la Bandera Nacional en el Palacio Municipal Luis Emilio Veces, con la participación de autoridades municipales y representantes de las festividades.

La jornada resalta la historia, identidad y tradiciones de las comunidades de Panamá Oeste, en el marco de los 171 años de La Chorrera.