La CCIAP resalta a las madres como el "primer motor de la sociedad”

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá envió un emotivo mensaje a las madres panameñas como antesala a su celebración, el día de mañana.

En un comunicado, firmado por su presidente, Juan Arias, el gremio destacó el papel fundamental que las madres desempeñan en la sociedad.

"Las madres son el primer motor de la sociedad", dijo Arias. "En ellas nace esa mezcla de disciplina, empuje y convicción que después vemos reflejada en la fuerza laboral panameña, en nuestros emprendedores, en nuestros estudiantes y en quienes toman decisiones que marcan el rumbo del país".

Arias resaltó la importancia de la familia y el papel que las madres juegan en la formación de los futuros ciudadanos y líderes del país.

"Ahí se aprende el valor del esfuerzo, el respeto, la honestidad y la responsabilidad", enfatizó .

El presidente de la Cámara, expresó su agradecimiento a las madres por su dedicación y entrega silenciosa. "Gracias por sostener sus hogares cuando la vida se complica. Gracias por celebrar los triunfos de sus hijos como propios y por convertir las caídas en lecciones", dijo.

Concluyó que el impacto de las madres en la sociedad es diario, profundo y permanente, y que su labor debe ser reconocida todos los días del año, no solo en su día. "Feliz Día de la Madre", deseó la Cámara a todas las madres de Panamá.