La Calle de los Sombreros dio la bienvenida al verano en el Distrito Capital

El Casco Antiguo se llenó de color, tradición y ambiente familiar con una nueva edición del Festival La Calle de los Sombreros, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá para dar la bienvenida al verano en el Distrito Capital, a través de una propuesta cultural y recreativa abierta a residentes y visitantes.

Durante la jornada, se obsequiaron 1,500 sombreros al público, donados por la empresa privada con el apoyo del artesano Aniel Beltrán, de la marca Guayacano Hat. La actividad incluyó música, gastronomía, artesanías y recorridos por distintos puntos del Casco Antiguo, consolidando la experiencia como un encuentro que resalta la identidad cultural del país.

Desde la Alcaldía de Panamá se destacó el objetivo del festival, al señalar que “el Casco Antiguo se llenó de color y tradición con una nueva edición del Festival La Calle de los Sombreros, una actividad impulsada para darle la bienvenida al verano en el Distrito Capital, en un ambiente familiar y cultural”.

Esta edición del festival también marcó la renovación y reactivación de la Calle de los Sombreros, una intervención urbana inaugurada el 5 de enero de 2025, que continúa posicionándose como un punto cultural y turístico dentro de la ciudad.

La Alcaldía reiteró su compromiso con este tipo de iniciativas y subrayó que “seguirá desarrollando actividades culturales y recreativas que promueven el turismo, fortalecen la identidad local y dinamizan los espacios públicos del Distrito Capital”.