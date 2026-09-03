La Asociación de Maestros Independientes pide al Meduca solicitar devolución de laptops

La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) pidió al Ministerio de Educación (Meduca) solicitar la devolución de las computadoras portátiles adquiridas, a raíz de las declaraciones de autoridades ante la Asamblea Nacional sobre la compra de estos equipos.

En un comunicado, la organización sostuvo que resulta “urgente que la institución solicite la devolución de estos equipos tecnológicos”.

Según el documento, “esto permitiría deslindar responsabilidades y evitar que funcionarios y docentes puedan verse involucrados en los procesos de investigación que adelantan el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.

El ministro de Educación Ventura Vega reveló, en la comisión de presupuesto de la Asamblea, que el equipo cuenta con 250 gigabytes de almacenamiento, mientras que las especificaciones señaladas para el contrato contemplan 512 gigabytes.

Según Ventura, a la fecha, se han entregado de 28,585 equipos.