La asamblea abre proceso de postulación para el cargo de subcontralor 2025-2030

El pleno legislativo aprobó la resolución que abre el proceso de convocatoria o periodo de postulación de las personas aspirantes a ocupar el cargo de subcontralor general de la República para llenar la vacante tras la renuncia de Eli Felipe Cabezas, quien dejó el cargo el año pasado.

En este sentido, informaron que el Órgano Legislativo se acogió a lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política relativo a las funciones administrativas del primer órgano del Estado de nombrar al contralor y subcontralor.

De acuerdo con el proceso, la Secretaría General del Parlamento publicará la convocatoria, por dos días hábiles, en los medios de difusión digital de la Asamblea Nacional.

Los ciudadanos interesados podrán apersonarse a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para presentar la documentación establecida en el artículo 179 de la Constitución Política, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la publicación.

Entre la documentación solicitada están:1. Currículum vitae.2. Certificado de nacimiento original.3. Certificación de información de antecedentes personales.4. Copia auténtica del título universitario.

Se remitirá el día siguiente, del cumplimiento del plazo, a la Comisión de Credenciales, todos los documentos de los aspirantes que se hayan recibido, a fin de que puedan ser tomados en cuenta, agregaron de la Asamblea.