La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, se refirió al manejo presupuestario de la UNACHI durante la conferencia presidencial realizada ayer. El funcionario afirmó que 'esta universidad mantiene los salarios promedio más altos del Gobierno Central y del sistema universitario público del país'.Chapman también indicó que representantes de la universidad acudieron el pasado lunes al Ministerio de Economía y Finanzas para manifestarse, y aseguró que durante ese encuentro el Gobierno ofreció asistencia técnica para mejorar la administración de los recursos y optimizar el rendimiento del presupuesto. Según el ministro, la principal preocupación del Gobierno son los estudiantes, ya que están siendo afectados por la situación interna de la universidad. 'Estamos dispuestos apoyar una reestructuración financiera en beneficio de la comunidad estudiantil', afirmó.