La AMP trabajará con personal reducido durante los días patrios

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves comunica que:

Durante los días festivos debido a las fiestas patrias, 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre, el servicio de atención al público estará disponible con personal reducido.

En ese sentido, para garantizar una atención rápida y eficiente, la entidad recomienda notificar con antelación cualquier inscripción o solicitud.

Todas las gestiones deben realizarse a través del Sistema REN.

Para consultas o comentarios:

*Teléfonos:* 501-4226 / 501-4228

*Correo electrónico: mailto: [email protected]